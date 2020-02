Licenziamento collettivo alla ceramica Sichenia di Sassuolo, insorgono i sindacati

Procedura di licenziamento collettivo per 53 dipendenti, quasi un terzo della forza lavoro, alla Sichenia Gruppo Ceramiche di Sassuolo, ma i sindacati non ci stanno. "La situazione di Sichenia Gruppo Ceramiche- segnalano Femca-Cisl Emilia Centrale e Filctem-Cgil Modena- continua a destare forte preoccupazione. Arrivano segnali di gravi difficoltà economiche, unite a un costante calo del fatturato. Nemmeno la vendita di immobili a Fiorano, che ha permesso di rientrare nel debito con le banche, ha portato risultati evidenti in termini di nuove risorse a disposizione per gli investimenti".

Contro i licenziamenti annunciati, cosi', viene proclamato lo stato di agitazione con il blocco di ogni prestazione straordinaria o aggiuntiva al normale orario di lavoro, oltre a un pacchetto di 16 ore di sciopero a discrezione della Rsu. Ma non sono escluse ulteriori iniziative qualora non si arrivasse in tempi rapidi a un accordo sindacale di gestione degli esuberi, avvisano le sigle. Aggiungendo: "Si parla di alcuni progetti in campo, ma finora nessuna decisione concreta è stata presa eccetto la procedura di licenziamento collettivo per 53 dipendenti, pari al 32,12% dell'intero organico (165 persone)".

Inoltre, l'azienda non esclude la possibilità di esternalizzare alcune attività, come magazzino, servizi generali, pulizie e altro. Invocando quindi un nuovo piano industriale, i sindacati ceramisti si preparano al prossimo incontro con Sichenia, previsto l'11 febbraio, sperando che sia la volta buona: "Sono mesi che aspettiamo risposte concrete e questo ingiustificabile ritardo sta mettendo a rischio il posto di lavoro di decine di persone".

