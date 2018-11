Rinnovo del contratto, sciopero alla Mec Track Caterpillar

I lavoratori della Mec Track di Sant' Eusebio di Castelvetro e di Bazzano, scendono in sciopero per il rinnovo del contratto aziendale. La decisione presa dalla Fiom-Cgil di Modena e Bologna, è stata condivisa con i lavoratori riuniti in assemblea, nei due stabilimenti di Modena e Bologna, dell'importante multinazionale statunitense con sede a Peoria, produttrice di veicoli e macchinari per costruzione ed estrazione. La mobilitazione è stata decisa dopo che le trattative, iniziate ad aprile di quest’anno e dopo numerosi incontri, sono giunte ad un punto di rottura del tavolo di confronto.

“Le ragioni della rottura - affermano Stefano Bassoli ed Eugenio Martelli della Fiom/Cgil di Modena e Bologna - sono da imputare ad una totale chiusura da parte della direzione aziendale, su alcuni aspetti normativi delle richieste sindacali e sull'indisponibilità a definire aspetti economici legati al salario, come l’adeguamento degli anticipi sul Premio di Risultato, e sulla richiesta di consolidare, al termine della vigenza contrattuale, una parte del PdR realizzato nel periodo preso a riferimento”.

In particolare sull’aspetto del consolidamento, la direzione aziendale pretende di vincolare il consolidamento a processi produttivi incerti e non verificabili e assolutamente lontani dal concetto di consolidamento del lavoro svolto negli anni dai lavoratori. Posizione che la parte sindacale giudica “stravagante” e “lontana dalla storia e dalla prassi di Mec Track”.

Per queste ragioni è stato deciso un pacchetto di 16 ore di sciopero da gestire in modo articolato da parte delle Rsu e il blocco di qualsiasi forma di straordinario. Già nella giornata odierna si sono svolte le prime due ore e mezzo di sciopero in entrambi gli stabilimenti.

Nel proclamare l'agitazione, i funzionari sindacali, la RSU e i lavoratori, sollecitano ed auspicano un cambiamento di atteggiamento aziendale e la riapertura del confronto per riuscire a raggiungere un'intesa.