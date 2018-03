Sciopero del commercio a Pasqua. "E lunedì non andate a lavorare"

Di anno in anno, di festa in festa, prosegue la battaglia dei sindacati italiani per invertire la rotta delle liberalizzazione degli orari del commercio, che hanno portato all'apertura dei negozi - in particolar modo dei puermercati - anche durante le festività civili e religiose, contenute solo da scelte autonome delle imprese o da deboli protocolli locali. Anche nelle giornate festive pasquali di questa settimana, dunque, Cgil Cisl e Uil regionali proclamano uno sciopero per il giorno 1 Aprile e l'astensione dal lavoro per il 2 Aprile , invitando i lavoratori del commercio e gli addetti di tutte le attività svolte all’interno dei centri commerciali ad aderire e a non recarsi al lavoro a pasquetta.

"La disponibilità al lavoro festivo è una scelta libera e autonoma di lavoratrici e lavoratori - ribadiscono le sigle sindacali - Recenti sentenze confermano questa nostra impostazione, secondo la quale il datore di lavoro non può imporre al dipendente di lavorare in una giornata festiva e definisce illegittima l'eventuale sanzione disciplinare a punizione del rifiuto al lavoro festivo, se non vi sia stato preventivamente un assenso di quest’ultimo".

La discussione politica sul tema, nell’ultima legislatura, si è fermata alla X° Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato, con un articolato normativo che se da una parte permetteva agli enti locali e alle parti sociali di ridiscutere di orari di apertura degli esercizi commerciali nei territori, dall’altra, non ponendo vincoli, se non la chiusura in sole 6 festività, sostanzialmente non risolveva il problema.

"Le liberalizzazioni sono sbagliate, non aiutano la crescita economica, non creano nuova occupazione, producono dumping tra piccola e grande distribuzione, svendono le festività, svuotano i centri storici delle città a favore delle cittadelle del consumo, sviliscono la qualità del lavoro spezzettando la prestazione lavorativa e costringendo i dipendenti ad orari ben poco concilianti con le necessità di riposo - attaccano Cgil Cisl e Uil - Per queste ragioni, le Segreterie regionali invitano i/le lavoratrici/tori ad astenersi dal lavoro per tutto il turno di lavoro delle festività sopra riportate, ricordando ai lavoratori che sulla base delle norme contrattuali vigenti, e alla luce delle recenti sentenze della Cassazione potranno rifiutarsi di effettuare prestazioni lavorative in tutte le festività, senza incorrere in nessuna sanzione".