Formigine, si sciopera alla Tellure Rota per il rinnovo del contratto

E’ partito oggi il primo sciopero di due ore - prima tranche di un pacchetto complessivo di 8 ore- alla Tellure Rota di Formigine. Stamattina hanno scioperato i lavoratori e lavoratrici del turno del mattino e i giornalieri, oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 sciopereranno quelli del turno pomeridiano.

L’iniziativa di sciopero è stata proclamata dalla Rsu Fiom/Cgil dopo l’interruzione delle trattative la scorsa settimana sul rinnovo del contratto integrativo aziendale. E’ inaccettabile che dopo 14 anni di assenza di rinnovi contrattuali, ma solo accordi-ponte, l’azienda continui a proporre le stesse cifre economiche senza prevedere alcun aumento.

"La lavoratrici e i lavoratori con l’iniziativa di oggi e con le iniziative già previste per domani e per i prossimi giorni, ribadiscono una posizione chiara e inequivocabile e cioè che tengono al loro contratto integrativo aziendale e sono disponibili a difenderlo", spiega la Fiom, che è soddisfatta per la "l'adesione di oltre il 90% degli addetti in produzione" allo sciopro di stamane.

La Fiom/Cgil e la Rsu sono sempre state disponibili a riaprire il tavolo della trattativa, purché ciò avvenga tenendo conto delle richieste dei lavoratori e delle lavoratrici.