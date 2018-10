Sconti al supermercato per chi si muove in bici, a piedi o in autobus: il progetto Conad-Wecity

Anche Conad si unisce alla sfida della mobilità sostenibile con il progetto “Muoversi Bene Conviene”, l’iniziativa pensata per premiare i cittadini del territorio modenese che scelgono di lasciare a casa l’auto. Infatti, ogni 20 km fatti in bici, a piedi o con i mezzi pubblici si riceverà infatti un buono sconto da 5 € (fino ad un massimo di due buoni a settimana) spendibili nei punti vendita Conad di Modena e provincia che aderiscono all’iniziativa (ogni buono è utilizzabile su una spesa minima di 25 €).

Per partecipare si dovrà fare affidamento sull'app Wecity e far partire la registrazione dei propri spostamenti. Già alla fine del primo viaggio in bici, a piedi o con i mezzi pubblici, si riceve sul telefonino uno sconto di benvenuto di 5 € spendibile immediatamente, basta mostrare il buono alle casse direttamente dallo schermo dello smartphone.

Poi, più si pedala, si cammina o si sceglie di prendere l’autobus, più si accumulano sconti. Attraverso l’incentivo dei buoni sconto sulla spesa, l’obiettivo del progetto è far percorrere complessivamente ai cittadini di Modena e provincia almeno 200.000 km “puliti” entro il 31 dicembre 2018.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Modena, che da tempo sostiene anche il progetto wecity volto a promuovere spostamenti sostenibili come quelli in bicicletta, carpooling (auto condivisa) e mezzi pubblici. Il patrocinio è stato accompagnato da un messaggio di apprezzamento da parte dell’assessora alla Mobilità sostenibile Alessandra Filippi che ha sottolineato la volontà del Comune di Modena di appoggiare ogni attività di promozione della mobilità sostenibile e ha evidenziato come possa rappresentare un incentivo importante aver inserito tra gli sconti e i vantaggi dell’applicazione wecity, per chi si muove in modo sostenibile, anche buoni sconto di una realtà con numerosi punti vendita sul territorio.

“Incentivando cittadini, studenti e lavoratori in tutta la provincia di Modena a scegliere la mobilità sostenibile, Conad ha deciso di promuovere una sfida bella, innovativa e green, con benefici per tutta la collettività. - dichiara Alessandro Beretta, Direttore Generale Nordiconad – Il progetto Muoversi Bene Conviene unisce i valori della sostenibilità e della salute a quelli altrettanto importanti del senso di responsabilità e di appartenenza nei confronti della comunità. Valori che fanno parte da sempre di Conad e della nostra identità di imprenditori locali, impegnati ogni giorno a creare e restituire valore al territorio in cui lavoriamo, cresciamo e viviamo, vicini ai nostri clienti.”

Paolo Ferri, CEO di wecity, commenta: “Il progetto ha l'obiettivo di coinvolgere almeno 5.000 cittadini e di evitare circa 30 tonnellate di emissioni di CO2 in atmosfera, percorrendo 200.000 km sostenibili. L'iscrizione è immediata e automatica: basta scaricare l'app e iniziare a registrare i propri spostamenti: se questi avvengono all'interno della provincia di Modena, verrà automaticamente inviato il buono sconto. Inoltre l'erogazione del codice sconto sotto forma di codice a barre, direttamente all’interno dell’app, rende l'operazione paper-less e ancora più semplice per il cittadino.”