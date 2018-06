Imprese. La società cooperativa Bilanciai di Campogalliano presenta i consuntivi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ModenaToday

L’Assemblea dei Soci, riunitasi ieri sotto la presidenza di Enrico Messori, ha approvato i dati del Bilancio civilistico di Società Cooperativa Bilanciai e consolidato di Bilanciai Group per l’anno 2017 che chiudono, rispettivamente, con un utile netto di 6.064 mila € e di 7.587 mila €. Highlights finanziari consolidati • Ricavi di vendita e da prestazioni di servizi: 72.454 mila €, in aumento del 5,16%. • Utile operativo (EBITDA): 7.914 mila € (11,15% sui ricavi 2017, contro 11,7% sui ricavi 2016) • EBIT: 5.622 mila € (7,76% sui ricavi totali) dai 5.840 mila € del 2016 (8,48 % sui ricavi totali) • Utile netto: 7.587 mila € • ROE (return on equity) corrispondente al 44,35% rispetto al 27,02% del 2016 • ROI (return on investments) passa dal 9,60% dello scorso anno all’ 8,16% nell’anno 2017.

Il 2017 è stato un anno caratterizzato da un importante miglioramento del livello di indebitamento, favorito da un buona gestione del capitale circolante che ha permesso il rimborso di diversi finanziamenti aperti. Evento significativo nel corso dell’anno, la cessione, alla multinazionale francese Sagemcom, della partecipazione detenuta in Meter Italia Spa per il 27%. Meter Italia è leader nella produzione e commercializzazione di contatori e strumenti di misura del consumo di gas. L’operazione ha generato una plusvalenza netta di 3.549 mila €a fronte di un prezzo di vendita di 6.957 mila €. L’effetto finanziario ricadrà principalmente sul 2018, per concludersi nel 2020.

I principali investimenti sono stati realizzati dalla Cooperativa Capogruppo, la quale ha concentrato gli investimenti nelle attività di sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni software. I costi di sviluppo capitalizzati ammontano a € 374 mila e sono relativi principalmente a costi del personale dedicati all’attività. La maggioranza delle ore investite riguardano la parte software, sempre più importante per differenziarsi sul mercato e per realizzare impianti completi presso i clienti.

Complessivamente le previsioni del piano pluriennale, di cui il Consiglio si assume la responsabilità degli obiettivi condivisi con gli organi amministrativi delle società partecipate, evidenziano risultati positivi per tutte le partecipate, con una sofferenza sulla sede francese, Bilanciai Pesage. Si conferma il dinamismo competitivo delle strutture estere e Bilanciai International, grazie ai dividendi percepiti, chiude il 2017 con un utile di 413 mila €.

Nel 2017 la composizione dell’organico aziendale del gruppo è ulteriormente calata, passando da 437 a 429 dipendenti complessivi, la riduzione è da attribuire principalmente a dimissioni avvenuti in capo alla capogruppo. Il totale è composto da 214 dipendenti della capogruppo e da 215 dipendenti delle società comprese nel perimetro di consolidamento. L’obiettivo dello sviluppo complessivo del gruppo Bilanciai all’estero è di radicare e potenziare la presenza internazionale della capogruppo e controllante Cooperativa Bilanciai in qualità di esportatrice del proprio know-how tecnico-metrologico, di valorizzare quello presente in alcune nostre controllate e di far aumentare il valore complessivo delle partecipazioni detenute da Bilanciai International.

Le aspettative per il 2018 sono prudenti ma positive, votate ad una difesa delle posizioni di mercato conseguite negli ultimi anni e con la previsione di un incremento del fatturato. L’obiettivo strategico è di proseguire il trend positivo delle diverse realtà e di tutelare i livelli di redditività raggiunti. Complessivamente si prevede un 2018 delle aziende partecipate da Bilanciai International con un risultato finale sempre positivo.