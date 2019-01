Vacanze (e vip) sul Cimone, sofddisfazione in Appennino

“Gli eventi, pensiamo ad esempio a quelli che a Fanano hanno catalizzato l’attenzione di personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo, l’offerta di servizi che sta crescendo, le piste trattate in modo ottimale nonostante la scarsità delle precipitazioni e le difficoltà climatiche. Le vacanze di Natale sotto al Cimone hanno sbancato”. Il commento di Matteo Baisi, presidente Lapam Fanano, è molto positivo ed è suffragato dai dati.

“Tanta gente – conferma Baisi – ha riempito i nostri paesi e naturalmente come conseguenza alberghi, ristoranti e negozi. Abbiamo avuto l’onore di ospitare tante persone note che si sono trovate molto bene: pensate che alcuni di questi vip si sono interessati per prendere in affitto una casa per l’intera stagione invernale”. Il riferimento è all'arrivo di alcuni noti personaggi dello sport e dello spettacolo in occasione di "Stelle sulla neve".

Ma, appunto, gran parte del merito va a chi ha permesso di utilizzare le piste da discesa nonostante tutto. “Gli impianti sono tenuti in modo ottimale – conferma Daniele Grotti, segretario Lapam Fanano – e la sciabilità è perfetta, tutto questo a dispetto delle condizioni meteo. Ma, appunto, le cose sono andate molto bene (a Fanano, ma anche a Sestola e in tutto il comprensorio) grazie anche allo sforzo fatto da tanti soggetti per organizzare eventi di livello. Le varie iniziative – conclude il funzionario Lapam – hanno coinvolto i turisti e sono state apprezzate da tutti”.