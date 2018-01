I boschi si riprendono il territorio, spariti ben 5.000 allevamenti

Sos per gli allevamenti dell'Emilia-Romagna: negli ultimi 10 anni in regione sono scomparsi più di 300.000 animali, tra vacche, pecore e maiali, con la chiusura di quasi 5.000 allevamenti. "Con tutto cio' che ne consegue in termini di occupazione, di spopolamento delle aree interne e montane, di rischi per il primato dell'enogastronomia del made in Italy a causa dell'aumento della dipendenza dalle importazioni di carni, salumi e latte".

L'allarme è di Coldiretti Emilia-Romagna in vista della tradizionale benedizione degli animali nel giorno di San Antonio Abate (17 gennaio), che coinvolge allevamenti e animali d'affezione.

Il problema, evidenzia l'associazione, riguarda soprattutto le aree interne e montane, "dove la scomparsa degli allevamenti comporta l'abbandono da parte dell'uomo e delle sue attività di sistemazione del suolo, con la conseguenza di un aumento del dissesto ambientale e idrogeologico".

Secondo i dati della Regione, del resto, dal 2000 ad oggi nelle zone montane emiliano-romagnole è scomparso il 22% dei prati utili ai pascoli, con "un ritorno della macchia boschiva che ha determinato il proliferare incontrollato di animali selvatici" e, quindi, "pesanti danni proprio sul fronte degli allevamenti, con i cinghiali che danneggiano i campi di foraggio rendendo impossibile agli allevatori l'utilizzo di fieno del territorio", rimarca Coldiretti Emilia-Romagna.

Evidenzia il suo presidente Mauro Tonello: "Nelle zone montane e collinari è cresciuto in modo esponenziale uno squilibrio tra animali allevati, animali selvatici e predatori, che sta esasperando gli agricoltori e gli allevatori. Poichè il piano faunistico regionale prevede misure di controllo, occorre che non restino più solo sulla carta- è l'appello degli agricoltori- ma diventino operative".

