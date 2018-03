A Modena bolletta dell'acqua sotto la media nazionale, ma la dispersione idrica spaventa

505€, a tanto ammonta la spesa per la bolletta idrica nel 2017 in Emilia Romagna rispetto ai 408€ della media nazionale. L’aumento rispetto al 2016 è stato del 4,1% e del 77,9% rispetto al 2007. Nella classifica delle regioni più costose, l’Emilia Romagna si colloca al quarto posto, dopo Toscana, Umbria e Marche. A Modena le cose vanno però decisamente meglio, dal momento che il costo annuo nel 2017 è stato di "soli" 402€, dato più basso di tutta la regione. Nonostante il calo tra le ultime due annualità, quello che sorprende è l'aumento spropositato del prezzo dell'acqua negli ultimi dieci anni: nel 2017, infatti, il consumo campione costava 250€, ben il 61% in meno.

La fotografia emerge dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva che ha realizzato la XIII Indagine sui costi sostenuti da una famiglia (fino a tre componenti e con un consumo medio di 192mc all’anno) per il servizio idrico integrato nel corso del 2017. I dati contemplano non solo i consumi, ma anche l'annoso problema della dispersione, dovuta alle falle e nel sistema acquedottistico, in più parti del paese sicuramente vetusto e non più a tenuta stagna.

Il livello di dispersione idrica in regione si attesta al 28% rispetto al 35% della media nazionale ma su questo fattore si riscontrano differenze rilevanti fra le province: si va dal 17% di Reggio Emilia al 44% di Parma. Modena è abbondantemente sopra la media, con una percentuale de 35% di dispersione, aumentata di 13 punti negli ultimi dieci anni, sintomo di un'urgenza di intervenire sulle infrastrutture.

Con un uso più consapevole e razionale di acqua - che l'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva ha quantificatoto in 150mc invece di 192mc l’anno - una famiglia dell’Emilia Romagna spenderebbe 370€ anziché 505€, con un risparmio medio del 26,7%. A Modena il risparmio è stato calcolato il 116€ su 402€. Ad esempio, in un anno si possono risparmiare 42mc di acqua con questi piccoli accorgimenti: sostituendo, una volta su due, la doccia al bagno (risparmio di 4,5mc), riparando un rubinetto (21mc), usando lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico (8,2mc), chiudendo il rubinetto mentre si lavano i denti (8,7mc).

A livello nazionale, le famiglie più “tartassate” risiedono nell’ordine in Toscana (648€), Umbria (519€), Marche (507€) ed Emilia Romagna (505€). La regione più economica resta il Molise con 143€ l’anno, che detiene però anche il primato negativo della dispersione idrica (68%, rispetto al 35% della media nazionale).