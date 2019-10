"I Promessi Sposi", il capolavoro manzoniano va in scena al Teatro Cittadella

Venerdì 11 ottobre, presso il Teatro Cittadella di Modena, alle ore 16.30 ed alle ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo «I Promessi Sposi», una produzione della compagnia «Il Nodo Teatro» con regia di Fiorenzo Savoldi.

Una storia immortale, un romanzo amato da generazioni e generazioni di lettori, una vicenda tragica e toccante, buffa ed appassionante che ha ancora tanto da raccontare. Il capolavoro di Manzoni, nella riduzione drammaturgica ad opera di Raffaello Malesci, incontra il teatro in uno spettacolo originale e poetico che gli dona ancora più fascino ed emozione.

Accompagnati con grazia dalle ingegnose scelte di regia, ci si immerge come mai prima nelle vicende dei due malcapitati innamorati e ci si ritrova faccia a faccia con tutti gli indimenticabili personaggi manzoniani ormai entrati nell’immaginario collettivo. Si ride dunque del pavido Don Abbondio (Giorgio Mosca) e della buffa Perpetua (Isabella Furnari); ci si fa travolgere dall’arroganza di Don Rodrigo (Stefano Maccarinelli) e dal carisma di Frate Cristoforo (Francesco Buffoli); si viene colpiti dalla conversione dell’Innominato (Danilo Furnari) ad opera del Cardinale Borromeo (Raffaello Malesci) e rallegrati dalla simpatica Agnese (Silvia Pipa); si segue con il fiato sospeso tutte le disavventure del tenace Renzo (Luca Miotto) e della mite Lucia (Elisa Benedetti). Si ha allora un’occasione unica per avvicinarsi ad alcune delle pagine più belle della letteratura italiana, scoprendo nuovi dettagli o rispolverando vecchie reminiscenze, in una serata travolgente ed entusiasmante che si farà ricordare.

Biglietti a sostegno dell’associazione «La Caramella Buona Onlus». Per prenotazioni e biglietti contattare l’ente organizzatore «La Caramella Buona Onlus» ai seguenti recapiti: numero verde 800.311.960; tel. 0522 439625; mail: segreteria@caramellabuona.org.