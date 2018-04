In piazza Matteotti  inaugurato il temporary store di Modena Volley

E’ stata una giornata molto speciale quella di oggi per Modena Volley e per tutti gli appassionati gialloblù. Alle 12 in piazza Matteotti a Modena si è tenuta l’inaugurazione del Temporary Store insieme a Giulio Sabbi e Tine Urnaut e la presentazione del Summer Camp. Dopo l’inaugurazione presso lo store è iniziata la vendita in esclusiva dei ticket per gara-4 con Cucine Lube Civitanova del 15 aprile prossimo e sono stati più di 500 i biglietti acquistati dai tifosi gialloblù.

Antonio Altiero, Presidente Co.Ta.Mo radiotaxi Modena e Provincia: “Come tassisti siamo una parte della circolazione sanguigna di quell'organismo vivo e vitale che è la città, la comunità di Modena, e grazie al nostro mestiere siamo entrati in contatto con tante realtà di fondamentale importanza per i cittadini. Modena Volley è una di queste. Tempo fa il Comune ci ha offerto in gestione un chiosco nel centro, in una piazza che si affaccia sulla Via Emilia. Un posto grazioso che utilizziamo con piacere, ma che con le sole nostre forze, forse, non è sfruttato al massimo. È un piacere quindi per noi renderlo anche un punto di riferimento per i tifosi canarini, tifosi della Squadra che tiene alto i colori della nostra città, e con la quale abbiamo già proficuamente collaborato in passato. Le persone troveranno un interesse in più per recarsi nel nostro bel centro e renderemo insieme più attraente di quanto già non è Piazza Matteotti”.

I biglietti da domani saranno in vendita anche online su www.vivaticket.it e presso il Temporary Store dalle 10.30 alle 12.30, e dalle 17.30 alle 19.30. Da lunedì 9 la prevendita continuerà anche presso gli uffici Modena Volley al PalaPanini.