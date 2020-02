Alghe alimentari, la modenese Tere Group lancia un "kit" per la ristorazione

Impegnata da oltre trent'anni nello studio delle potenzialità delle alghe, anche mettendo a punto l'innovativa tecnologia per ottenere i biocarburanti, adesso Tere Group si affaccia sul mercato alimentare. L'azienda modenese, infatti, da quest'anno ha avviato la vendita di un kit per fotobioreattori mirato a produrre le alghe spirulina e chlorella, nutrienti e ricche di minerali.

Disponibile per l'acquisto o il noleggio via e-commerce, il kit è "pensato soprattutto per piccole e medie attività del settore alimentare come ristoranti, pastifici, agriturismi, che possono così coltivare in autonomia le microalghe in un ambiente chiuso, senza bisogno di terreni agricoli o serre e farne uso per le proprie pietanze, come gustoso superfood o anche come colorante", dicono da Tere Group.

