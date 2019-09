"Quanta intelligenza artificiale c'è in te?", un test  in Piazza Grande

Nel fine settimana del festivalfilosofia arriva un’anticipazione di Modena Smart Life 2019, il festival della cultura digitale in programma il 27, 28 e 29 settembre, dedicato quest’anno, in occasione della quarta edizione, al tema del rapporto tra società umana e intelligenza artificiale.

L’Urp di Piazza Grande ospiterà già venerdì 13 e sabato 14 settembre, il gioco “Anthropos o Androide: sfida te stesso e scopri quanta intelligenza artificiale è in te!”, a cui si può partecipare dalle 17 alle 21.

Persone di tutte le età potranno mettersi alla prova per scoprire quanta Intelligenza Artificiale c’è in loro. Lo sviluppo dell’Homo Sapiens e quello dell’Intelligenza Artificiale sono oggi legati a doppio filo tanto che separarli risulta difficile. Rispondendo alle domande del gioco a quiz si potrà misurare il proprio livello di “evoluzione digitale” per scoprire se si è un primate digitale, un apprendista digitale, uno smanettone, un nerd o un cyborg. A fine del gioco si possono vincere premi e ricevere una “carta d'identità” che attesta il livello di evoluzione tecnologica raggiunto.

L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio Comunicazione del Comune di Modena e Palestra digitale – MakeitModena, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Modena.

Sempre nell’ambito degli eventi collaterali previsti in avvicinamento a Modena Smart Life, il 14 e 15 settembre a Modena Fiere si tiene la quarta edizione di Modena Nerd evento che quest’anno si sviluppa su 20mila mq di esposizione, 400 postazioni di videogiochi, 70 autori di fumetti e 200 eventi dal vivo.

Il Festival Modena Smart Life è promosso dal Comune di Modena insieme a Fondazione San Carlo, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Democenter e Laboratorio Aperto di Modena con il sostegno di Bper Banca e la partecipazione di Vodafone.