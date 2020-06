Il noleggio di monopattini elettrici è TOGO, il servizio debutta a Modena

Arriva a Modena il primo noleggio di monopattini elettrici. L'idea di portare questo servizio anche sotto la Ghirlandina nasce da una startup

ideata da Andrea Orlando, la TOGO Mobility srl. L’obiettivo è ambizioso: conquistare nuovi clienti per gli spostamenti del cosiddetto “ultimo miglio”, e cioè quelli di prossimità. E se nelle grandi metropoli i monopattini elettrici sono una realtà da alcuni mesi, a Modena potrebbe tramutarsi nel consolidamento di una realtà che punti tutto sull'elettrico e sulla sharing economy.

La presentazione ufficiale della flotta che si chiama TOGO avverrà il 12 giugno alle ore 18 in piazza Roma. Nella circostanza tutti potranno effettuare un test drive gratuito per meglio approcciarsi a questo veicolo estremamente facile da condurre e che consente spostamenti rapidi anche in pieno centro storico soprattutto senza inquinare.

Come funzionerà il noleggio?

Attraverso una App scaricabile dal sito www.togoride.it si individua il monopattino più vicino, lo si sblocca e lo si utilizza sino a destinazione, per poi bloccarlo nuovamente e lasciarlo a disposizione di qualcun altro. I mezzi arrivano a una velocità massima di 25 km/h (ma nelle aree pedonali non si potranno superare i 6 km/h), e hanno un’autonomia di circa 60 km con una ricarica: una volta scarichi, vengono recuperati da un team che li carica su un furgone e li porta nell'hub designato per la ricarica.

Da parte dell’azienda alcune raccomandazioni base: utilizzare il casco se si è minorenni, non utilizzare i monopattini fuori dall'ambito cittadino, sfruttare quando possibile le piste ciclabili e parcheggiare nelle aree apposite (indicate nella APP) o nei pressi di rastrelliere evitando comunque di bloccare marciapiedi, piste ciclabili e strade.

Le tariffe saranno di 1€ per lo sblocco e di 0,15€ centesimi al minuto, ma per tutto il mese di giugno lo sblocco sarà gratuito. I nuovi clienti potranno inserire il codice promozionale "HELLOTOGO" ed avere più di 15 minuti gratuiti di noleggio.