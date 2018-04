Trattamenti benessere "da contratto", l'azienda biomedicale premia i suoi dipendenti

L'azienda modenese Ri.Mos., che rappresenta un'eccellenza italiana esportata con successo anche all'estero nell'ambito della ginecologia monouso e dei prodotti vegetali multifunzionali per uso umano e veterinario, si conferma all'avanguardia anche nel "trattamento" dei propri dipendenti. Da marzo, infatti, a ognuno di loro sarà proposto un ciclo di trattamenti kiniesologici volti a migliorare il loro stato di benessere fisico e psicologico.

Probabilmente si tratta dell'unico caso in Italia, voluto fortemente dal CEO di Ri.Mos. Maria Nora Gorni, la quale racconta questa decisione facendo un paragone con la Silicon Valley, che da noi sembra tanto distante: "Leggiamo con stupore quanto alcuni grandi colossi multinazionali tengano ai propri dipendenti e cerchino di garantire loro benessere e salute attraverso aree dedicate al relax o allo sport, massaggi direttamente alla scrivania e cure particolari. A noi italiani, che abbiamo e stiamo vivendo una crisi economica prepotente con picchi di disoccupazione alti, questo sembra qualcosa di strano, di lontano geograficamente quanto a livello di mentalità. Ma io penso invece che migliorare la qualità dello stato di salute dei propri dipendenti possa migliorarne anche le prestazioni e sia una buona spinta motivazionale. Ecco perché ho deciso di introdurre dei trattamenti di Kinesiologia che verranno fatti direttamente in azienda: trattamenti da 30 minuti ciascuno, per un ciclo individuale di 4 settimane. E visto che i nostri prodotti si basano sul concetto di naturalità, siamo rimasti coerenti ".

Sarà Davide Scuderi, Kinesiologo e Naturopata, a prendersi cura dei dipendenti Ri.Mos: "Intanto è bene spiegare in cosa consiste la pratica della kinesiologia, definibile come una disciplina di benessere olistico, che non va a interagire con problematiche specifiche, ma è una metodica preventiva per il mantenimento di uno stato di equilibrio e quindi di benessere. Nel concreto i trattamenti sono delle manovre delicate, non invasive e non dolorose che si basano sul rilassamento. L'ottica è quella delle discipline naturali e l'idea è quella di migliorare la qualità dello stato di salute e di conseguenza del lavoro, oltre che diminuire i giorni di malattia. In Italia è un progetto unico e sono fiero di farne parte".

Ma come hanno accolto la novità i dipendenti della Ri.Mos? "Siamo rimasti piacevolmente sorpresi, siamo curiosi e impazienti di fare questa esperienza - spiegano - il nostro lavoro si svolge per la maggior parte dei casi alla scrivania e la zona cervicale è sottoposta a stress: per questo siamo particolarmente felici di poter beneficiare di queste manipolazioni, che siamo certi, ci faranno bene. Siamo consapevoli dell'opportunità poco consueta che abbiamo grazie alla lungimiranza della nostra azienda, che dimostra così di tenere a ognuno di noi e considerarlo oltre che un dipendente anche una risorsa di cui prendersi cura".

La kinesiologia è una scienza che unifica medicina manuale manipolativa, agopuntura, nutrizione clinica e gestione degli stress psico-emotivi e li associa alla neurologia, biochimica, biomeccanica e fisiologia della medicina tradizionale, attraverso l'utilizzo del "test kinesiologico muscolare". Scuderi per i suoi trattamenti si servirà anche dell'ultimo nato in casa Ri.Mos., ovvero il dispositivo medico composto da oli vegetali ozonizzati H3, indicato per i disturbi microcircolatori con manifestazione di crampi, dolore, edema e infiammazioni varie.