Gelaterie d'Italia 2019, Bloom di Modena conferma i prestigiosi "tre coni"

"Bella addormentata nel bosco", "Bicerin", "Sweet fall", "Walking in Vignola": sono questi alcuni dei gusti unici proposti dalla gelateria modenese Bloom - nata da un'idea del giovane Gianluca Degani - che la prestigiosa Guida "Gelaterie d'Italia 2019" a cura del Gambero Rosso ha giudicato, per il terzo anno consecutivo, meritevole di un punteggio di tre coni. Ovvero la valutazione più alta in assoluto, assegnata secondo criteri estremamente rigidi: basti pensare che solo circa 40 gelaterie in tutta Italia sono riuscite a ottenerla.

Il Gambero Rosso ha presentato poco fa al Sigep di Rimini l'esito dell'indagine dei suoi ispettori che, ancora una volta, hanno ritenuto il gelato di Bloom - realizzato senza alcun tipo di additivo, né naturale, né artificiale - tra i top in Italia. Un gelato la cui scelta dei gusti è sempre in evoluzione e continua trasformazione, variando dai grandi classici della tradizione artigianale alla frutta di stagione, fino ad arrivare a delizie creative e proposte gastronomiche. Tutti però realizzati ponendo particolare attenzione nei legami con il territorio e nell'incontro tra gli ingredienti, rigorosamente selezionati, totalmente rintracciabili e identificati, senza alcun tipo di aromi, conservanti, additivi di sintesi e naturali, olio di palma o grassi idrogenati, per garantire una maggiore digeribilità esaltando il vero gusto del gelato.

"Il 2018 è stato un anno molto impegnativo e ricco di nuove sfide, prima tra tutte il trasferimento della nostra sede storica in Piazza Mazzini - spiega Gianluca Degani - E' quindi per noi motivo di grande soddisfazione confermarci per il terzo anno tra le migliori realtà d'Italia. Ma da gelateria ci stiamo ampliando anche a caffetteria e cioccolateria: l'ambizione è di portare avanti questo progetto mantenendo costante il livello qualitativo, con professionalità e studio, senza far mai mancare l'entusiasmo".