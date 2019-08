Turismo in Appennino: bilancio a segno più per l’estate

Dopo aver perso completamente il mese di maggio caratterizzato da forte maltempo a tratti decisamente invernali, il caldo eccezionale di giugno ha fatto registrare un aumento delle presenze turistiche del 5% sullo scorso anno.

L’incremento più marcato lo si nota nel segmento di clientela legata al turismo climatico, in particolare anziani e famiglie con bambini. Ma a crescere è anche il segmento degli sportivi con mountain bike e trekking in particolare che prenotano le strutture con anticipo, soprattutto nei week-end.

“Senza esagerare e restando cauti, si potrebbe parlare fino ad ora, di bicchiere mezzo pieno – fanno sapere Assoturismo ed Asshotel Confesercenti Modena - Inoltre le prenotazioni già giunte per agosto al momento rendono un pizzico più ottimisti gli operatori anche per il mese più importante della stagione: poche infatti le camere ancora libere per il lungo week end di ferragosto che si prevede da tutto esaurito. Ma la dipendenza dal fattore meteo è ancora troppo forte.”