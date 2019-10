“Tutta quella brava gente”, la commedia noir di Marco Felder

Venerdì 11 ottobre, alle ore 18, alla Libreria Ubik di Modena (via dei Tintori 22), Jadel Andreetto e Guglielmo Pispisa - i due autori che scrivono sotto lo pseudonimo di Marco Felder - presentano il romanzo “Tutta quella brava gente”, fresco di uscita nella collana Nero Rizzoli. Dialoga con gli autori Francesco Rossetti. Ingresso libero.

Il romanzo, il cui titolo è la traduzione italiana di un verso di Nick Cave & the Bad Seeds, tratto dalla canzone “Jubilee Street”, è una storia che alterna i toni della commedia alla durezza del noir, seguendo le tracce di un poliziotto siciliano trasferito da Roma a Bolzano con decorrenza immediata, per una punizione mai realmente compresa. Il suo nome è Tanino Barcellona. Catapultato in luoghi apparentemente “ridenti” quanto freddi e ostili, lo sbirro dovrà indagare su una serie di omicidi maturati nel mondo del terrorismo irredentista sudtirolese, insieme all’eccentrico Karl Rottensteiner, laconico ispettore che ricorda Serpico, e a Giulia Tinebra, giovane agente algida e scostante. Tra vecchie birrerie, strade ghiacciate e baite nel fitto dei boschi, i poliziotti dovranno risolvere un mistero che affonda nel passato – ancora aperto – di una terra contesa, dove le guerre, i vessilli del nazionalismo e il boato del tritolo non sono mai stati dimenticati.

Jadel Andreetto e Guglielmo Pispisa fanno parte dell’ensemble narrativo Kai Zen e sono entrambi poliedrici autori di romanzi, saggi e racconti. Lo pseudonimo scelto in questa occasione - Marco Felder – rimanda a un campione di slittino del Liechtenstein.