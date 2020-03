Unioncamere, il post-coronavirus sconvolgerà il mondo del lavoro

"Sarà l'occupazione uno dei problemi più gravi da risolvere, una volta usciti dall'emergenza Covid-19. Una crisi che sconvolge il mondo del lavoro dove si stava registrando un trend positivo" dichiara l'ufficio studi di Unioncamere Emilia-Romagna che ha elaborato i dati relativi agli addetti di tutte le localizzazioni d'impresa in regione.

Se infatti si torna a guardare come stavano le cose a fine settembre del 2019, dalle tabelle di Unioncamere Emilia-Romagna si scopre che gli addetti erano 1.743.736 ovvero 29.859 in più (+1,7%) rispetto allo stesso trimestre del 2018, seppure fosse una crescita inferiore a quella fatta registrare a fine settembre dell'anno prima.

Nella media degli ultimi 12 mesi il dato indicava 1.724.729 con un +2,8% pari a 46.799 addetti in più. Un aumento quindi contenuto rispetto dei 12 mesi tra ottobre 2017 e settembre 2018. Ma appunto era una risalita con l'Emilia-Romagna a tallonare i trend nazionali Gli addetti alle dipendenze delle imprese in regione nella media ottobre 2018-settembre 2019 avevano toccato quota 1.384.125 unità +3,4% (+45.106 addetti), cifra "che esprimeva un rallentamento avviato- specifica Unioncamere- a inizio 2018, della forte dinamica positiva che aveva caratterizzato i due anni precedenti. Per gli addetti indipendenti, dopo un incremento tendenziale nel terzo e quarto trimestre del 2018 e nei primi due del 2019, il dato trimestrale è ritornato al segno rosso nel terzo trimestre (-1,7%) "anche se questa inversione non si è riflessa sul dato relativo alla media mobile a quattro trimestri, tanto che gli ultimi dodici mesi fanno rilevare una leggera espansione degli indipendenti (+0,5%), che ammontano a 340.605".

Tra ottobre 2018 e settembre 2019, in Emilia-Romagna la crescita degli addetti è stata trainata dai servizi, dove sono saliti a 1.012.787 con un aumento di 30.409 unità (+3,1%), nonostante un rallentamento rispetto ai 12 mesi precedenti. Nel commercio, uno dei settori ora molto in crisi, gli addetti risultavano 292.604 (+1,7%; +4.898 unità), con un leggero rallentamento della tendenza positiva dei dodici mesi precedenti, mentre gli addetti dell'insieme degli altri servizi arrivavano a 720.183, saliti di 25.511 unità (+3,7%) con una sensibile decelerazione della crescita rispetto all'analogo periodo precedente.

L'industria dell'Emilia-Romagna con 499.604 addetti aveva fornito l'altro grande apporto alla crescita degli addetti (+11.976 unità), ma con una dinamica inferiore (+2,5%), nonostante una buona accelerazione della crescita rispetto ai dodici mesi precedenti. Le costruzioni invece si erano affacciate fuori dalla crisi anche dal punto di vista degli addetti impiegati: 132.890, con un aumento di 2.319 unità (+1,8%). Infine, al di là delle forti oscillazioni stagionali, gli addetti in agricoltura risultavano 79.449, sono aumentati del 2,7% (+2.095 unità), con un lieve indebolimento della tendenza positiva rispetto ai dodici mesi precedenti.(DIRE)

