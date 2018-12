Una modenese alla guida dello sviluppo di Expense Reduction Analysts

Il numero di nuovi Partner in franchising che hanno fatto ingresso all’interno del network di ERA Italia nel corso del 2018 ha registrato un incremento pari al 35% su base annua (dato di fine novembre), con una previsione di ulteriore crescita entro la fine dell’anno. Expense Reduction Analysts, pluripremiato network di manager e professionisti leader a livello internazionale nella consulenza aziendale, è impegnata in Italia in un progetto di espansione della rete di partner in franchising che nel corso del 2018 fino ad oggi ha visto un trend di crescita pari al 35%.

“Sono molto entusiasta del risultato ottenuto, – spiega Valentina Bianchini, modenese Head of Network Development per ERA Italia – che conferma la grande opportunità che ERA offre ai professionisti di capitalizzare la propria esperienza manageriale in ambito consulenziale”. Coloro che decidono di diventare consulenti ERA valutano positivamente la proposizione commerciale di ERA attraverso un modello di business innovativo. Supportare l’ottimizzazione dei costi aziendali creando maggiori opportunità di crescita alle aziende clienti è la mission di ERA.

Nel corso del 2018, l’opportunità di business di ERA si è rivelata particolarmente attrattiva per manager tra i 40 e i 50 anni alla ricerca di nuovi stimoli, un ambiente di lavoro internazionale e un miglior bilanciamento tra vita e carriera. "Quello che mi ha attratto di Expense Reduction Analysts” – racconta in particolare Nicolò Soresina di Milano, entrato nel network di ERA a marzo 2018 dopo una carriera di successo nel mondo del marketing digitale – “è stato il piano di formazione personale strutturato in un ambiente internazionale che mi ha consentito fin da subito di operare con una metodologia di business chiara e veloce da attuare”.

Expense Reduction Analysts è una delle più grandi società di consulenza al mondo specializzata nella gestione dei costi. Dal 1992 supporta aziende di ogni dimensione e settore – da società affermate a livello internazionale, ad aziende manifatturiere, a società di servizi, al retail. I suoi consulenti e specialisti possiedono le competenze specifiche necessarie per analizzare ogni tipologia di mercato, qualunque sia la sua complessità, e sono, quindi, in grado di individuare le migliori soluzioni possibili. I suoi specialisti operano all'interno di un network internazionale e allo stesso tempo supportano le aziende clienti a livello locale.