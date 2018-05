Utili alle stelle per Ferrari, il 2018 si apre con un'ulteriore crescita

Il Cavallino galoppa più che mai. Nel primo trimestre del 2018 le vetture consegnate hanno raggiunto le 2.128 unità, con un incremento di 125 unità o del 6,2% rispetto all'anno precedente. Questo risultato è stato trainato da un aumento del 23,5% delle vendite dei modelli a 12 cilindri (V12), mentre le vendite dei modelli a 8 cilindri (V8) sono state in linea con l'anno precedente. La solida performance dei modelli V12 è stata guidata dalla 812 Superfast.

Questo risultato è stato in parte compensato dalla F12berlinetta, giunta a fine produzione, dalla F12tdf, che nel 2017 ha concluso il suo ciclo di vita, e dal calo delle vendite de LaFerrari Aperta, che sta per terminare il suo ciclo di produzione limitato. Le performance dei modelli V8 sono state sostenute dalla famiglia 488 e dalla GTC4Lusso T, mentre sono state in parte compensate dalla California T, giunta a fine produzione. Le consegne della Ferrari Portofino, lanciata di recente, inizieranno nel secondo trimestre del 2018.

Tutti i mercati mondiali hanno fornito un contributo positivo. L'Europa e il Medio Oriente hanno registrato un aumento di quasi il 6,7%: Italia, Francia e Regno Unito hanno messo a segno una crescita a due cifre, mentre la Germania ha registrato un incremento medio a una cifra. In America la crescita è stata del 4,4%, mentre nel resto del'asia si è registrato un aumento del 3,8%. China, Hong Kong e Taiwan sono cresciuti del 13,7%.

In questo primo trimestre del 2018 i ricavi netti si sono attestati a 831 milioni, con un incremento di 10 milioni o dell'1,3% (+6,3% a cambi costanti) rispetto all'anno precedente. L'utile netto per l’esercizio di inizio 2018 si è quindi attestato a 149 milioni, in crescita di ben 25 milioni (+19,4%).

I costi di ricerca e sviluppo e i costi industriali sono diminuiti di 1 milione, perlopiù per le minori spese nelle attività di Formula 1 e a minori costi industriali, in parte compensate da un incremento dei costi di ricerca e sviluppo a sostegno dell'innovazione di prodotti e componenti per la tecnologia ibrida, su cui la Ferrari non ha fatto mistero di voler lavorare.