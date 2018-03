Sanità, Villa Pineta di Gaiato ricerca medici specialisti

L’ospedale privato accreditato Villa Pineta di Gaiato, in provincia di Modena, ha avviato una selezione per Medici Specialisti in Pneumologia, Medicina Interna, Cardiologia, Fisiatria da inserire stabilmente nella propria struttura. Orario di lavoro: full time Tipo di lavoro: a tempo indeterminato

Questi i compiti delle nuove figure: • Valutazione documentazione e accettazione del paziente dall'esterno (inviato dal medico curante) e del paziente ricoverato (proveniente da altro ospedale) • Accoglienza del paziente (anamnesi ed esame obiettivo) e relativa redazione in cartella clinica • Indicazioni e scelta del percorso diagnostico e terapeutico • Informazione al paziente e raccolta consenso • Richiesta esami e visite parere interne/esterne all'Ospedale Villa Pineta • Organizzazione del trasferimento presso altra struttura o Unità di Ricovero • Pianificazione e monitoraggio del trattamento clinico e riabilitativo • Esecuzione di visite ambulatoriali • Svolgimento di guardie interne Requisiti richiesti • Laurea in Medicina e Chirurgia • Specializzazione in Pneumologia, Medicina Interna, Cardiologia, Fisiatria • Abilitazione professionale • Iscrizione dall'Ordine dei Medici Chirurghi • Esperienze lavorative anche brevi

Completano il profilo: buona capacità di relazionarsi con i pazienti e il team di lavoro, ottime doti organizzative, buone capacità di adattamento. I profili interessati, corrispondenti ai requisiti indicati possono candidarsi inviando all’indirizzo pasini.luca@villapineta.it il proprio curriculum vitae specificando nell’oggetto della mail “VP Lavoro” .