"BoicottaCoop", volantinaggio SI Cobas a sostegno dei lavoratori Panificio Toscano

Nella giornata di ieri, 11 agosto, alcuni attivisti del sindacato autonomo Si Cobas hanno protestato davanti al centro commerciale Grandemilia, distribuendo ai clienti volantini con uno slogan molto forte: "Il pane che trovi sugli scaffali della Coop puzza di sfruttamento". L'iniziativa è stata intesa come sostegno ai lavoratori della cooperativa Giano di Prato, che si occupa di produrre il pane del marchio Panificio Toscano, che viene venduto appunto attraverso i canali della grande distribuzione organizzata targata Coop.

Nei giorni scorsi i SI Cobas toscani avevano scioperato e protestato per le condizioni di lavoro, come recita il volantino distribuito nel parcheggio del centro commerciale: "Paghe da fame, mancato rispetto dei contratti nazionali di categoria, utilizzo di finte cooperative per truffare ripetutamente i lavoratori, vendette e licenziamenti contro chi rivendica i propri diritti: questa è la realtà che si vive nel Panificio Toscano. Dove è andato a finire il "codice etico" tanto sbandierato dalla Coop?".

"L'agitazione - spiega SI COBAS - prosegue fino al reintegro dei due lavoratori licenziati per la propria attività sindacale e il riconoscimento dei diritti e delle retribuzioni previste dal contratto nazionale".