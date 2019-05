Banca Widiba apre un nuovo ufficio Carpi

I consulenti finanziari di Banca Widiba aprono un nuovo ufficio a Carpi in Viale Giulio Rovighi 32, un luogo facile da raggiungere e in posizione strategica rispetto al centro città. L’inaugurazione si terrà giovedì 16 maggio dalle ore 18.00. L’apertura si inserisce nella volontà da parte di Widiba di fornire un concreto supporto alla clientela locale che necessita sempre di più di educazione finanziaria e di consulenza per la pianificazione patrimoniale.

La squadra dei consulenti economici patrimoniali e finanziari certificati a norma UNI ISO 22222, già attiva da diversi anni nelle province di Modena, Parma e Piacenza e capitanata dal District Manager Andrea Gualdi punterà alla fidelizzazione dei propri clienti e all’avvio di un nuovo rapporto con i risparmiatori carpigiani.

“I servizi di investimento e la pianificazione patrimoniale e fiscale offerti dai consulenti di Banca Widiba mirano a trasferire ai risparmiatori e agli imprenditori carpigiani facilitazioni per la gestione delle loro risorse finanziarie - commenta Andrea Gualdi -. Con l’apertura del nuovo punto operativo in città contiamo di poter ulteriormente migliorare il servizio ai nostri clienti attuali e di estendere la stessa attenzione a quelli che vorranno conoscerci”.

Il nuovo ufficio sarà anche luogo di incontri di educazione finanziaria gratuiti aperti a tutti i cittadini. In occasione dell’evento, a ingresso libero, gli ospiti potranno visitare un’esposizione di opere della galleria d’arte contemporanea diretta da Donato Muschio Schiavone.