Bevande a domicilio in 30 minuti, arriva anche a Modena il servizio Winelivery

In 30 minuti e a temperatura ideale. Queste le premesse con cui Winelivery, l’App per bere, avvia anche a Modena il servizio di consegna a domicilio di vino e altre bevande. Winelivery, azienda fondata nel 2016 a Milano, opera oggi su 17 città italiane (e Formentera) e prevede di chiudere il 2020 offrendo il proprio servizio su tutte le principali città del Belpaese e iniziando a dare uno sguardo all’estero.

Ad importare nella sua città il modello di drink delivery è Francesco Piccolo, CEO di Acetaia Fondo Montebello SpA: "In questi ultimi anni Ho partecipato a tante fiere internazionali del mondo Food&Beverage rappresentando il nostro Aceto Balsamico IGP di Modena ed i nostri Vini e Prosecchi. Ho appreso che il Mondo dei consumi B2C stava cambiando. Le persone hanno sempre meno tempo disponibile ed il Delivery stava crescendo in maniera esponenziale.” Afferma Francesco “Leggendo un articolo del sole 24 ore ho scoperto Winelivery. Mi ha colpito tantissimo perché, pur girando il mondo, non avevo mai visto un’App che svolgesse questo servizio a temperatura ideale e quindi mi sono interessato ed insieme ai miei soci, abbiamo deciso di affiliarci e potenziare il nostro business anche in questa direzione".

Winelivery vanta una filiera cortissima. “Il nostro scopo è quello di offrire ai nostri clienti un’esperienza superiore, associando ad un servizio rapido e puntuale, un team di esperti per la selezione delle etichette migliori e gestendo in proprio assortimenti e consegne, per una cura del servizio a 360°.” afferma Andrea Antinori, founder di Winelivery “Non abbiamo intermediari, instauriamo rapporti esclusivi con i produttori consegnando da loro direttamente a casa tua”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’azienda propone ai suoi clienti un’offerta prettamente concentrata sul vino, con un occhio di riguardo per i prodotti locali, ma volendo coprire tutte le esigenze, sulla piattaforma si trova anche una buona selezione di birre artigianali e non, cocktail kit, superalcolici, che possono essere accompagnati da ghiaccio, acqua e qualcosa da stuzzicare e, ovviamente, una buona selezione dei prodotti dell’Acetaia Fondo Montebello.