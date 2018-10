1° congresso internazionale sulla sensibilità chimica multipla, Modena

TITOLO: Sensibilità Chimica Multipla: stato dell'arte internazionale, future prospettive di accreditamento medico-legale e terapia



La MCS per quanto possa apparire talvolta evanescente e non pienamente inquadrabile, è oggi una REALTA’ che sta subendo lo stesso travaglio diagnostico, anticipato 25 anni fa dalla sindrome fibromialgica, cui comunque è correlata , tra lo scontro dialettico-scientifico dei sostenitori dell' origine psicopatologica della MCS e chi invece ne rivendica il valore di ‘malattia ambientale’, dalle cause organiche e genetiche.



Su questi “temi caldi” si concentreranno le relazioni e il confronto tra esperti nazionali ed internazionali proprio per identificare sempre più coerenti marcatori di malattia MCS, tali da concedere un riconoscimento di invalidità a quanti ne risultano affetti in modo grave, e tracciare nuove ipotesi di cura.



Nel corso del Convegno e nell’ottica di “MedicoCuraTeStesso” sono previsti brevi interventi preordinati di medici malati di MCS che esprimano il loro vissuto come utile counseling (un “outing” che abbiamo già sperimentato in precedenti Congressi con riscontri di viva empatia da parte del pubblico medico e non).



A CHI E' RIVOLTO: PAZIENTI MCS, MEDICI (Medici di famiglia, Dermatologi, Medici ambientali, Immunologi, Genetisti, Oncologi, Medici Legali, Endocrinologi, Pediatri, Psichiatri, Fisiatri) CAREGIVERS (Psicologi, Psicoterapeuti, Farmacisti, Infermieri, Fisioterapisti, Fitness Trainers, Nutrizionisti), Studenti, Pubblico



Il convegno sarà completamente fruibile anche in streaming per permettere ai malati di MSC impossibilitati a spostarsi di partecipare e di interagire anche con i relatori presenti in sala.



Per informazioni: info@360gradieventi.info