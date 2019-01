I "10 miniballetti" del Collettivo Cinetico al Teatro delle Passioni

Da venerdì 1 a domenica 3 febbraio arriva sul palcoscenico del Teatro delle Passioni di Modena 10 miniballetti della compagnia CollettivO CineticO. Lo spettacolo, già insignito di numerosi premi e riconoscimenti fra cui Premio Hystrio Iceberg 2016 e Premio Associazione Nazionale Critici di Teatro 2016, è diretto dalla coreografa Francesca Pennini. Con il suo CollettivO CineticO, la Pennini indaga dal 2007 la natura dell’evento performativo, con formati al contempo ludici e rigorosi che si muovono negli interstizi tra danza, teatro e arti visive. Uno dei caratteri salienti della compagnia è l’ideazione di metodi di composizione e organizzazione del movimento in grado di incontrare corpi estremamente differenziati e dispositivi che mettono in discussione il rapporto con lo spettatore e la visione.

10 miniballetti si presenta come un’antologia di danze in bilico tra geometria e turbinio dove l’elemento aereo è paradigma di riflessione sui confini del controllo. Correnti e bufere, ventilatori e droni, uccelli e grand-jeté diventano allegorie sul legame tra coreografia e danza in un’indagine che rimbalza tra la ripetibilità del gesto e l’improvvisazione, tra la scrittura e l’interpretazione.

A fare da spartito un quaderno delle scuole elementari su cui Francesca Pennini annotava decine di coreografie mai eseguite. Una macchina del tempo per un’impossibile archeologia che si declina sulla scena in una serie di possibilità strampalate. Il corpo viene messo alla prova prendendo in prestito i principi della termodinamica, passando dalla plasticità ginnica alla dinamica più vaporosa ed effimera. Tra contorsioni e sforzi asfittici si innesca uno scambio respiratorio che mescola i volumi tra corpo e spazio, tra scena e pubblico in una geografia mobile, sospesa e decisa, fluttuante e depositata.

Invito alla danza, venerdì 1 febbraio

Angelo Pedroni, dramaturg di CollettivO CineticO, incontra il pubblico al termine dello spettacolo. Ingresso libero.

Teatro delle Passioni

Viale Carlo Sigonio 382, Modena

Stagione 2018/2019

1 febbraio ore 21.00

2 febbraio ore 20.00

3 febbraio ore 17.00

10 miniballetti

regia, coreografia, danza Francesca Pennini

drammaturgia e disegno luci Angelo Pedroni, Francesca Pennini

tecnica Angelo Pedroni

assistenza operativa Carmine Parise

musiche J.S. Bach, B. Britten, Cher, G. Frescobaldi, G. Ligeti, H. Purcell, F. Romitelli, J. Strauss.

co-produzione CollettivO CineticO, Le Vie dei Festival, Danae Festival

residenze artistiche Teatro Comunale di Ferrara, L’Arboreto Teatro Dimora di Mondaino, Civitanova Casa della Danza, TIR Danza

Selezione Aerowaves 2016. Premio Danza & Danza 2015 come migliore coreografa e interprete emergente, nomination UBU 2015 miglior performer Under 35, Premio Hystrio Iceberg 2016, Premio ANCT Associazione Nazionale Critici di Teatro 2016

Durata 50 minuti

Informazioni e prenotazioni:

Prezzi dei biglietti € 12 / 6

Biglietteria Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: martedì, venerdì e sabato ore 10 - 13 e dalle 16.30 -19 – mercoledì e giovedì ore 10-14

Biglietteria Teatro delle Passioni – Viale Carlo Sigonio 382, Modena

Aperta solo in concomitanza degli spettacoli programmati, da un’ora e mezza prima della rappresentazione.

Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

Gallery