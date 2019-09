"11 l'Ora d'Autore", torna a Sassuolo l'attesissimo appuntamento letterario. Inaugura Paolo Vacondio

Torna anche quest’anno, nell’ambito delle Fiere d’Ottobre, l’appuntamento con “11 l’Ora d’Autore”. “Quattro domeniche in una splendida cornice per scoprire nuovi libri e grandi autori – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Angela Ruini – Grazie alla fattiva collaborazione della Direzione di Gallerie Estensi, infatti, ancora una volta sarà possibile approfittare del cortile interno di Palazzo Ducale, per conoscere da vicino alcuni degli autori più apprezzati del momento”.

La rassegna inizierà domenica 6 Ottobre con Paolo Vacondio che presenterà il suo “Sediamoci qui. Introduzione alle cure palliative”, della Incontri Editrice, che, come consuetudine, propone all’interno della rassegna, un autore locale.

Dopo l’appuntamento con Vacondio, “11 L’ORA D’AUTORE” prosegue il 13 ottobre con il reading di Rosella Postorino “Le Assaggiatrici” (Feltrinelli), il 20 ottobre con Marcello Fois che presenta il volume “Pietro e Paolo” (Einaudi) ed infine il 27 ottobre con l’autore Paolo Di Paolo e la sua ultima fatica “Lontano dagli occhi” (Feltrinelli).

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 11 della domenica, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La rassegna è organizzata dal Servizio Programmazione Culturale ad Associazionismo e dal Servizio Biblioteche del Comune di Sassuolo in collaborazione con l’agenzia Babel di Milano (per gli appuntamenti del 13,20 e 27 ottobre) e con Incontri Editrice (per l’incontro del 6 ottobre) e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dalla Regione Emilia Romagna.

Per ulteriori informazioni contattare il numero telefonico 0536-880965-880842 oppure l'indirizzo mail cultura@comune.sassuolo.mo.it.