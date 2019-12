Jazz in'It Winter, arriva a Vignola la versione invernale della tradizionale rassegna jazz

Va in scena il 27 dicembre al Teatro Fabbri di Vignola la consueta edizione invernale della rassegna Jazz in’It giunta in quest’anno alla 32° edizione. La serata, ad ingresso gratuito, si articolerà in due momenti. Nella prima parte il duo di Alice Ricciardi e Pietro Lussu presenterà il recente lavoro discografico “Catch a Falling Star” e a seguire la Jazz in’It Orchestra omaggerà la figura di Count Basie di cui, nel 2019, ricorre il 35 ano dalla scomparsa.

Alice Ricciardi e Pietro Lussu attingono da varie fonti musicali fondendo la maestosità dell'American Songbook con la Musica Pop degli anni '50 e ’60 e il jazz d’autore. In questo eclettico programma musicale il "fil rouge" è incarnato dal suono e dall’approccio distintivo del duo: Alice porta la sua conoscenza della cultura del jazz vocale, l'immaginazione melodica, l’interpretazione sottile di testi e musica senza tempo. Pietro è un partner sensibile e stimolante, che combina creatività con eleganza, ironia, tradizione e svolte inaspettate. Il duo abbraccia la musica con curiosità, audacia e spontaneità. L’interazione dinamica, così come il senso di sospensione, allusione, sono tutte espressioni che l'ascoltatore completa in una miriade di interpretazioni personali.

La seconda parte di serata vede la sul palco la Jazz in’It Orchestra impegnata in un omaggio a Count Basie. In programma la celebre “Kansas City Suite” composta per l’orchestra di Basie dal saxofonista Benny Carter. Questa vera e propria composizione orchestrale attinge dalla vasta tavolozza di colori che offre l’organico della big band andando a creare un susseguirsi di 10 brani differenti per ritmi, stili ed atmosfere.

Fiore all’occhiello del Festival Jazz in’It, questa big band, è composta da alcuni dei migliori ed affermati musicisti jazz del panorama musicale nazionale. Da diversi anni è una realtà consolidata del jazz italiano ed ha all’attivo importantissime collaborazioni, sia dal vivo che in studio di registrazione, con artisti del calibro di Benny Golson, Jerry Bergonzi, Michel Godard, Stjepko Gut, Shawn Monteiro, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Alice Ricciardi, Flavio Boltro, Gegè Munari e tanti altri.

Il concerto è ad ingresso gratuito ed è organizzato da Olimpia Vignola e Ass. Terre di Jazz grazie al sostegno di Regione Emilia Romagna, Fondazione di Vignola e Comune di Vignola.