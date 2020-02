Solignano di Castelvetro, tutto il paese è in festa per il 39° Carnevale dei Ragazzi

Domenica 16 febbraio, arriva a Solignano di Castelvetro il 39° Carnevale dei Ragazzi, i cui protagonisti sono esclusivamente loro, di tutte le età.

Dalle ore 11.30 sarà aperto lo stand gastronomico in piazza, con cucina tradizionale a pranzo e per tutta la durata dell'evento si potranno gustare gnocco fritto, polenta, vin brulè e frittelle di baccalà.

Alle 13.30, sempre in piazza, si terrà lo spettacolo canoro dei bambini delle scuole locali con la partecipazione degli insegnanti.

Per le 14.30 è prevista la Grande Sfilata Carnevalesca con maschere e carri allegorici; non mancheranno ballerini, giocolieri e prestigiatori, tutti accompagnati dalla Banda A. Parmiggiani di Solignano. Romano Carnevali presenterà inoltre tanti spettacoli di intrattenimento per bambini con i Clown di Corsia del Gruppo VIP di Modena. Per i bambini è previsto infine un mini-luna park.

Per tutto il pomeriggio un trenino gratuito accompagnerà grandi e piccini per le vie del paese.

In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a domenica 23 febbraio.