44° Edizione del Carnevale di Finale Emilia, tre domeniche all'insegna del divertimento in maschera

Il Carnevale di Finale Emilia si riconferma primo indiscusso nella stagione mascherata modenese del 2020. Dopo l'inaugurazione del 2 febbraio 2020 e la seconda sfilata di successo di domenica scorsa 9 febbraio, il Carnevale di Finale Emilia -giunto quest'anno alla sua 44°esima edizione-, è pronto a sorprendere con la terza sfilata dei carri mascherati di domenica 16 febbraio.

Per l'occasione, a garantire una chiusura in bellezza si esibirà la celebre marching band dei Rulli Frulli, con le loro originalissime percussioni. Appuntamento, come di consueto in Piazza Garibaldi alle ore 14.30, per una giornata all'insegna del divertimento. Sfilata di carri e maschere, corandoli, peluches, e molto altro ancora, per accontentare grandi e piccini.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a domenica 23 febbraio.