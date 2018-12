Fanano, ospiti e atleti sensazionali per la 5° Edizone del Galappennino

A una settimana esatta dalla quinta edizione del Galappennino in programma il prossimo 4 gennaio alle ore 20.30 al Palaghiaccio di Fanano tutto è ormai pronto per regalare agli spettatori una serata che si preannuncia magica. Due ore di spettacolo puro tra trottole, salti, sollevamenti con un ospite straordinario, la soprano Katia Ricciarelli, che cantando dal vivo danzerà con la sua voce inconfondibile sul pentagramma esaltando l’abilità e la grazia degli atleti che scenderanno in pista

Tra loro l’olimpionico e vice campione italiano di singolo maschile 2018 Matteo Rizzo, le nazionali Elisabetta Leccardi e Chenny Paolucci, la coppia di artistico Filippo Ambrosini e Rebecca Ghilardi e quella di danza Francesca Righi e Aleksei Dubrovin a cui si aggiungono le giovanissime promesse della Polisportiva Fanano e l’esibizione della pattinatrice Alice Velati e dell’acrobata circense Davide Pastore, che dopo il successo della scorsa edizione replicheranno l’originale performance del pattinaggio acrobatico.

“I nomi dei protagonisti, la disponibilità che riscontriamo ai nostri inviti, la partecipazione degli sponsor e degli esercizi di Fanano sono la dimostrazione di quanto il Galappennino sia ormai diventato un evento di punta per tutta l’area appenninica – commenta Fabio Spirio, responsabile del settore artistico della Polisportiva Fanano – Ogni anno registriamo l’arrivo di auto e pullman da altre regioni, l’atmosfera che si respira nell’attesa degli atleti e degli artisti è da grandi eventi”.

"Siamo molto contenti di poter presentare ancora una volta un appuntamento così importante come il Galappennino, una manifestazione nata grazie al sogno comune di Amministrazione e Polisportiva di Fanano – sottolinea il sindaco di Fanano, Stefano Muzzarelli – Un grande grazie va a tutti i volontari che ogni anno si adoperano in maniera importante per la sua realizzazione".

Organizzato dalla Polisportiva Fanano, evento unico nel suo genere in tutto il centro Italia grazie alla capacità di unire lo spettacolo del pattinaggio artistico con l’emozione del canto dal vivo, il Galappennino festeggia la sua quinta edizione e venerdì 4 gennaio (ore 20 e 30) punta a segnare un nuovo record di spettatori superando la quota mille ingressi dello scorso gennaio con un carnet di ospiti e atleti sensazionali.

I biglietti per la quinta edizione del Galappennino sono in vendita presso il Palaghiaccio e gli uffici turistici della zona. Costi: 15 euro intero, 10 euro ridotto dai 5 ai 10 anni, gratis sotto i 4 anni. Info:polisportivafanano@libero.it.