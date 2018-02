Campogalliano, 51^ carnevale con animazioni e manifestazioni

Domenica 11 febbraio, a partire dalle 14, Campogalliano festeggia il suo 51° Carnevale nella centrale piazza Vittorio Emaunele II, dove bambini e famiglie troveranno gonfiabili, giochi, animazioni e stand gastronomici con gnocco fritto, patatine e frappe.

I carri allegorici cominceranno a sfilare già a partire dalle 14.30, avviandosi da via Roma, per un percorso che si snoderà lungo le vie e le piazze del centro storico per poi arrivare in piazza Vittorio Emanuele II. I carri vengono tutti allestiti ex novo per l'occasione dai gruppi di cittadini, al lavoro già dallo scorso mese di ottobre. Quest'anno ce ne saranno tre: quello degli Amici del Carnevale sarà ispirato ai Flinstones, i mitici antenati di Hanna & Barbera, il carro del Gruppo Genitori si chiama “Dino, l'amico del bambino” mentre il gruppo delle Tinte Forti proporrà un carro tutto ispirato alle creazioni di Walt Disney.

A colorare la festa ci penseranno anche le maschere dei partecipanti, tanto che a metà pomeriggio la ProLoco premierà il miglior gruppo a piedi e la maschera più bella e simpatica della giornata. Poi si procederà all'estrazione dei premi della lotteria. L'animazione della piazza usufruirà anche del balcone principale del municipio, mentre i bambini mascherati potranno assaporare l'emozione di salire su uno dei carri.

Il Carnevale di Campogalliano è organizzato dal circolo Anspi Oratorio “Sassola” e dal Gruppo Amici del Carnevale, con la collaborazione del Comune di Campogalliano.

In caso di maltempo (ma le previsioni per l'11 sono favorevoli), il carnevale verrà rimandato a domenica 18 febbraio.