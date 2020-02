Il Carnevale arriva a Campogalliano, 53° edizione tra goliardia e ecosostenibilità

Si celebrerà domenica 16 febbraio il 53° Carnevale di Campogalliano, rassegna di maschere e carri allegorici a cura del gruppo Amici del Carnevale e Circolo Anspi con supporto organizzativo del Comune.

Un evento di piazza, dello stare insieme all'insegna del buon cibo e della goliardia ma con temi d'attualità sullo sfondo come ambiente ed ecosostenibilità. "Un mare di plastica" e "Fattoria ecosostenibile" sono alcuni nomi dei carri che sfileranno in corteo lungo le principali arterie cittadine come via Roma, via Marconi e piazza Pace.

Presentazione ufficiale della kermesse alle ore 14.00 direttamente dal balcone del Municipio con affaccio su piazza Vittorio Emanuele II, fulcro dell'evento con stand gastronomici e un'area giochi per bambini. In serata estrazione dei biglietti della lotteria curata dagli organizzatori, tra i premi in palio un televisore 40 pollici e orologi da polso. I biglietti potranno essere acquistati durante la sfilata.