70 anni di risate, I Legnanesi al Teatro Storchi

Chi non ha mai sognato di diventare ricco? Sembra che finalmente sia arrivato il momento della Famiglia Colombo, che passa dal cortile dei “pover crist”, con i servizi igienici divisi tra più di venti persone, ad una vita da vip. Fa quasi impressione vedere i Colombo in abiti eleganti, in un bel mix tra tradizione e attualità (con riferimenti alle scene più esilaranti degli ultimi anni, che il pubblico più fedele riconoscerà).