"Il muro di San Faustino" si colora per i 94 anni della Polisportiva, open day e tante iniziative

"A novembre verrà festeggiato in tutto il mondo il trentennale della caduta del muro di Berlino, il giorno in cui alla televisione vedemmo i tedeschi dell'est riversarsi nel "nostro" mondo. Qualche ora dopo sarebbero diventate celebri le immagini degli uomini e delle donne che demolivano quel muro portante di un'epoca appena conclusa, con tutto il suo carico di violenza e disumanità. Se non fosse che oggi, a trent'anni di distanza, i muri nel mondo sono quadruplicati. Se davvero la portata di quanto accadde nel novembre del 1989 si pretende universale, dunque, il muro di Berlino non ha ancora smesso di cadere".

La lunga storia della Polisportiva San Faustino è carica di simboli e messaggi di apertura, solidarietà e condivisione - ed è sull’immagine di quel muro che crolla che quest’anno vuole riaprire le sue porte alla comunità nel giorno di Open day in occasione del suo 94° compleanno. Due giornate, quelle del 28 e 29 settembre, dove ci si apre al quartiere, dove ripartono le tante attività - da quelle sportive a quelle culturali, da quelle sociali e didattiche a quelle di assistenza.

E se sono proprio le scritte di quel muro - coperte di murales e graffiti - ad essere entrate nella memoria collettiva come simbolo di apertura e libertà d’espressione, allora quest’anno, a Modena, la Polisportiva vuole aprire un suo muro ai giovani perché diventi palestra educativa legata ai principi di giustizia ed equità, aperto a tutti quanti abbiano bisogno di dire la loro con la speranza che le nuove generazioni possano crescere superando l’idea di differenza a favore di un maggior comprensione e accettazione dell’altro.

Come evento inaugurale, si è deciso di organizzare un laboratorio che - sotto la guida di 2 tra i maggiori artisti a livello internazionale Ericailcane e Bastardilla - il 20 /21/22 Settembre trasformerà la lunga parete del retro di San Faustino in un laboratorio a cielo aperto che si interrogherà sul significato di un muro.

L’inaugurazione dell’opera murale finita si terrà domenica 28 Settembre, dalle ore 17:00 alle ore 23:00. Alle 18:00, simbolicamente, Daniele Rossi si esibirà in un'improvvisazione musicale per violoncello della durata di 20 minuti.

Tutti gli eventi sono gratuiti ma “up to you”: nonostante i danni ingenti causati dal maltempo dell’estate, il Consiglio direttivo della Polisportiva ha deciso di mantenere liberi e gratuiti tutti gli eventi. Ci sarà però la possibilità di contribuire alla realizzazione delle 2 giornate di open-day tramite offerta libera oppure tramite sottoscrizione tessera interna annuale. Il contributo verrà utilizzato a supporto delle attività organizzate, comprese le spese materiali sostenuta dalla Polisportiva per la realizzazione dell’opera murale e dei laboratori svolti dagli artisti.

A seguire il programma completo:

Sabato 28 settembre

9:00-12:00 Biblioteca del fumetto, ludoteca, giochi online

15:00-18:00 Apertura degli spazi per i giovani per l'intera giornata

15:00-16:30 Ballo di sala. Presentazione corso di ballo da sala a cura dell'associazione "Balla con noi"

15:00-19:00 Torneo di Subbuteo

16:30-18:00 Associazione Emergency - Storia di una pallottola. Proiezione del film e dibattito

18:00-19:30 Happy Hour a cura dei comitati Controllo del vicinato. Incontro con il sindaco Giancarlo Muzzarelli e la cittadinanza

19:00-24:00 Mi ritorni in mente... Cena e serata musicale. Omaggio a Battisti e agli anni '70 con l'orchestra Johnny Tulipano e i Beat Scotti

Durante la giornata si alternano tornei di scacchi e bocce a iscrizione gratuita

Domenica 29 settembre