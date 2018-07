Cena e Guerzoncellos: prima serata di gusto in Piazza xx Settembre

Sabato 14 luglio nella piazza salotto del centro storico di Modena dalle 20 si cena con Piacere Modena e le attività del Coupon del Gusto. Dalle 21,30 il concerto live

Padre e figlio violoncellisti coinvolti in duetti che spaziano dal Barocco al Jazz e al Rock, composizioni originali comprese. Sono stati chiamati anche a Pechino a esibirsi per l’Istituto italiano di cultura in Cina. Gli arrangiamenti sono tutti opera loro. Il repertorio può essere eseguito in acustico con strumenti acustici o amplificato con strumenti sia acustici che elettrici. Sono i “Guerzoncellos” i protagonisti di “The baRock side of the cello” in programma sabato 14 luglio in piazza XX settembre a Modena per la prima di tre “Serate di Gusto” a cura di Piacere Modena. Serate in cui la musica, di sicuro valore, è solo uno degli ingredienti che accompagna l’occasione di uscire insieme in centro storico. Lo spettacolo, infatti, si svolge gratuitamente dalle 21.30 circa, mentre già dalle 20 si può cenare nella piazza a due passi dal Duomo gustando i prodotti tipici della tradizione modenese preparati da Piacere Modena e dalle ristorazioni convenzionate con il Coupon del gusto, che si alterneranno nelle serate di 14 e 21 luglio e 31 agosto, nelle quali ogni ristoratore porterà le proprie proposte.

La prima a scendere in campo sabato 14 luglio è “I Tortellini di Marisa” che propone tortellini in crema di Parmigiano Reggiano e in brodo, tortelloni ai funghi porcini in crema di latte e salvia, gnocco fritto di Modena con salumi tipici). A completamento del menu cena ci saranno piatti della cucina di Piacere Modena: secondi freddi modenesi con i prodotti Dop, Igp e Tradizioni e Sapori di Modena; torta “Delizia degli Estensi” e “Crostata di Amarene Brusche di Modena Igp”; da bere Lambruschi nelle quattro Dop di Modena e acqua In distribuzione da Marisa.

Per le cene delle “Serate di Gusto” si paga in base a quello che si ordina da mangiare e da bere.

In caso di maltempo l’appuntamento sarà spostato a lunedì 16 luglio.