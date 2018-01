Alla Meridiana istruzioni su ‘(Come fare) Il Primo Cammino di Santiago’

Simone Ruscetta, autore di ‘(Come fare) Il Primo Cammino di Santiago’ sarà presente presso il Club La Meridiana di Casinalbo (Formigine) in via Fiori 23, giovedì 25 gennaio a partire dalle ore 21:30 per presentare la sua guida per far addentrare i lettori in questa meravigliosa avventura.

Nel libro c’è tutto quello che bisogna sapere per conoscere, ed affrontare al meglio, il Camino De La Vida, un manuale in grado di accompagnare le persone che si avvicinano per la prima volta a questa esperienza personale. La storia di San Giacomo e del Cammino, i percorsi esistenti, le domande più importanti che tutti si fanno prima di partire, come prepararsi alla partenza, come allenarsi prima di partire, cosa portare con sè (e cosa no), dove dormire e mangiare lungo il cammino, quanto costa fare il Cammino e come percorrerlo con un budget giornaliero di €20,00 e i motivi per cui ogni anno 270.000 persone scelgono di vivere questa avventura sono solo alcuni dei contenuti di questa guida.

Alle 20:00 ci sarà la possibilità di partecipare alla cena con l’autore al costo di €. 25,00 a persona con menù tipico Gallego, da prenotare direttamente al ristorante del Club: 333/6715983 (Elena).

Per il dopo cena, effettuare la prenotazione presso la segreteria sportiva: 059/550153.

Evento libero e gratuito.