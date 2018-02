incontri: "Conosciamo gli animali"

"Conosciamo gli animali" nasce da un'idea di Veronica Warteressian, del negozio Conlemani di Montale Rangone, con il supporto del WWF Emilia Centrale e l'aiuto di Gianluca Maini di Cooperativa Madreselva. Temi e valori da sempre oggetto di sensibilizzazione da parte del WWF sono gli stessi di questi eventi dedicati ai ragazzi: la conoscenza degli animali e la divulgazione scientifica, l'importanza della conservazione dell'ambiente e delle specie in pericolo, la valorizzazione del patrimonio naturale.

Dopo la puntata del 16 dicembre dedicata al lupo, sono in programma due incontri per ragazzi dedicati ad altri due animali simbolo di conservazione e protezione dell'ambiente in Italia: il 16 febbraio sarà protagonista l'orso bruno mentre il 16 marzo si parlerà del delfino. Seguirà un terzo incontro, il 6 aprile, in cui si andrà alla scoperta degli animali dei nostri boschi, per imparare a conoscere gli abitanti più vicini a noi.

Il progetto terminerà con una facile escursione guidata dalle GAE di Cooperativa Madreselva presso il Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, dove bambini e genitori potranno sperimentare "in campo" come si studiano gli animali e imparare a riconoscere le loro tracce.

LE DATE:

16 febbraio: L'orso bruno

16 marzo: Il delfino

6 aprile: Gli animali dei nostri boschi

data da definire: Escursione guidata presso il Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina

Gli incontri avverranno presso una sala del Bar Sport di Montale Rangone, Via Vandelli 32, dalle ore 17 alle ore 19, con un contributo alle spese finalizzato all'iscrizione dei ragazzi (che parteciperanno a tutte le date) al WWF Italia.