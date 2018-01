Alla Tenda i musicisti di confine di "Euregio Collective"

Nasce dal dialogo tra musicisti di diverse estrazioni, territoriali e musicali, “Euregio collective” la band che salirà sul palco della Tenda mercoledì 17 gennaio per il primo appuntamento del 2018 con la rassegna “Arts & Jam”. Il concerto, organizzato dall’associazione Muse e JazzOff Produzioni, con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Modena e del Centro Musica del Comune di Modena, inizia alle 21 ed è a ingresso gratuito.

Sul palco della struttura di viale Monte Kosica una formazione imprevedibile, proprio come un buon concerto jazz, composta da due contrabbassi, Clemens Rofner e Marco Stagni; due vibrafoni, Matthias Legner e Mirko Pedrotti; due sassofoni, Matteo Cuzzolin e Lorenzo Sighel; chitarra, Stefano Giordani; batteria con Andrea Polato; e voce con Anna Widauer. Il collettivo è nato da un’idea del Jazzfestival Alto Adige come evoluzione di un progetto laboratoriale transfrontaliero avviato all’inizio del 2017 per offrire ad artisti di Alto Adige, Trentino e Tirolo (Euregio, le tre regioni che componevano il Tirolo storico) la possibilità di crescere al fianco di musicisti di caratura nazionale e internazionale. L’Euregio Collective rappresenta quindi il risultato originale del desiderio di superare i confini e trovare una forma espressiva personale grazie al dialogo fra musicisti di estrazione e provenienza differenti.

Il prossimo appuntamento con “Arts & Jam” sarà lunedì 29 gennaio con il duo composto da Giovanni Guidi e Francesco Bearzotti.