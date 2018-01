"Fake news: possiamo difenderci?", un ciclo di eventi per sopravvivere alla post-verità

Ripartono con un tema di grande attualità le attività dell’Istituto Filosofico Studi Tomistici di Modena. Giovedì 18 gennaio, alle 20.45, nella sede dell’Istituto, Claudio Antonio Testi parlerà infatti di fake news.

Fake News e logica: il possibile è impossibile è il titolo di questo che è solo il primo appuntamento di un intero ciclo di incontri gratuiti per indagare e condividere gli strumenti che il pensiero filosofico ci mette a disposizione per sopravvivere all’epoca della post-verità.

"Oggi si parla tanto di Fake News e di post verità, ma abbiamo davvero capito di cosa si tratta? – ci interroga lo stesso Testi, presidente dell’Istituto cui è affidato il compito di inaugurare questo percorso. Quali strumenti possiamo mettere in campo per capire meglio il tempo che stiamo vivendo? La può rivelarsi molto utile in questi frangenti e mostrare, ancora una volta, il suo grande ruolo nel nostro orientarci nel mondo”.

Un tema urgente per tutti, quindi, anche per chi non ha mai sentito nemmeno nominare il Tommaso al quale l’Istituto dedica il suo nome e la sua ricerca. E sarà affrontato seguendo lo stile sperimentale dei Phi-Lab, ovvero laboratori che cercano di recuperare uno dei caratteri più antichi e dimenticati della filosofia: ildialogo.

Gli incontri si svolgeranno a Modena (strada San Cataldo 97) e sono a ingresso libero.