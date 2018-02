Convegno Globalization, Communication and Culture a Modena

Il rapporto tra globalizzazione e comunicazione nell’era di Internet è al centro del convegno organizzato da Nuova Didactica, nel corso del quale

verrà presentata l’offerta formativa per il 2018 della scuola di management di Confindustria Emilia Area Centro

Viviamo in un’era di forti cambiamenti, in cui la digitalizzazione e l’utilizzo del World Wide Web come potente mezzo di comunicazione stanno notevolmente amplificando la fase di globalizzazione mondiale.

Oggi i rapporti interpersonali, ma anche di natura professionale, passano attraverso la rete: sempre più spesso le imprese devono relazionarsi e lavorare in contesti multiculturali e, per potersi affacciare efficacemente sui mercati internazionali, devono acquisire gli strumenti giusti per interagire con differenti culture.

La comunicazione “across cultures” quale potente strumento per le aziende che vogliono affrontare i mercati internazionali e vincere le sfide della globalizzazione è al centro del convegno “Globalization, Communication and Culture”, organizzato da Nuova Didactica, la scuola di management di Confindustria Emilia Area Centro.

L’appuntamento è per giovedì 8 febbraio, alle ore 16.45, a Modena nell’auditorium G. Fini in via Bellinzona 27/A.

Ad aprire l’evento sarà il direttore generale di Confindustria Emilia Area Centro Tiziana Ferrari; seguiranno gli interventi di Emanuela Pezzi, direttore generale di Nuova Didactica, che presenterà le attività di formazione per il 2018, e di Barry Tomalin MA, esperto internazionale di comunicazione, che approfondirà il tema dell'impatto della comunicazione “across cultures” sul business internazionale; concluderà il convegno Roberta Caprari, presidente di Nuova Didactica.

L’appuntamento rappresenterà il trampolino di lancio per una serie di attività di “language works” progettate e realizzate da Nuova Didactica. La partecipazione all’evento è gratuita, previa prenotazione via e-mail all’indirizzo seghedoni@nuovadidactica.itPer informazioni è possibile contattare Sara Seghedoni al numero 059-247906.