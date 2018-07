L’Impresa, ovvero la "graziellata" Spezzano-Serramazzoni

Domenica 5 agosto 2018, per la decima volta, Spezzano si sveglia con la voglia di fare carnevale, di prepararsi all’ormai imminente Fiera di San Rocco del 15 e 16 agosto, con una memorabile goliardata. Anche quest’anno sceglie il modo più faticoso e quindi più esaltante, salendo fino a Serramazzoni con biciclette rigorosamente a ruote piccole, quindi soprattutto la storicissima ‘Graziella’.

Già partire da Spezzano e arrampicarsi sull’Appennino non è semplice, già farlo con quelle ruotine raddoppia la fatica; se poi in più ci si traveste, se stessi e il proprio velocipede, allora si capisce perché viene chiama ‘L’impresa’.

Organizzata dall’Associazione Fiera di San Rocco, con il patrocinio dei communi di Fiorano Modenese, Maranello e Serramazzoni, inizia alle ore 8 con il ritrovo in Piazza Falcone e Borsellino per le ultimissime iscrizioni dei ritardatari, essendo auspicabile la prenotazione entro venerdì (tel. 335.71.44.144; email corrierebs@libero.it). E’ richiesto un contributo di 10 euro, per organizzare i quattro punti di ristoro lungo il tragitto e garantire il mezzo scopa per eventuali ritiri e il rientro della bici, ma la partecipazione è gratuita per donne e bambini.

Si parte alle ore 8.30 e al termine è possibile pranzare con parenti e amici.

A Spezzano, sempre domenica 5 agosto, in Piazza 1 Maggio si svolge il mercatino del riuso; poi nel pomeriggio si può visitare il Castello di Spezzano, con ingresso gratuito, raggiungere la Riserva Regionale delle Salse di Nirano e, la sera, fermarsi alla sagra di San Lorenzo, proprio a Nirano, per un piatto di tortelli, o per gnocco e crescentine.