“I segreti di Wind River” al Supercinema Estivo di Modena

Al SuperCinema Estivo di Modena, domenica 15 luglio alle 21.30, arriva il thriller “I segreti di Wind River” di Taylor Sheridan, premiato a Cannes e capitolo conclusivo della trilogia della Nuova Frontiera, una riflessione del regista sulla moderna frontiera americana e sui suoi fallimenti. Nella riserva indiana di Wind River, nel Wyoming, sull’omicidio di una ragazza indagano Cory Lambert, cacciatore molto legato alla comunità amerinda, e Jane Banner, agente FBI senza esperienza: dovranno resistere in un mondo in cui i più deboli vengono sopraffatti dal branco e l’uomo non può nulla contro la legge della natura. Dalle 20 si mangia e beve anche durante la proiezione con Delicatessen, la selezione di piatti proposta da Juta Cinerama.

Il Supercinema Estivo è in viale Carlo Sigonio, 386 a Modena. Gli orari delle proiezioni sono: a giugno ore 21.45; a luglio ore 21.30; ad agosto e settembre ore 21.15. L'ingresso ha un costo di 6 euro (ridotto 3,50 euro per anziani, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics, Endas). L'abbonamento a 10 spettacoli a scelta ha un costo di 40 euro (ridotto 25 euro). I film non proiettati per maltempo saranno recuperati in settembre.