III rassegna corale

La rassegna corale, in memoria di Margherita Dall'Orco, prevede la partecipazione di tre cori ed è patrocinata da AERCO e da NonSoloScuola.

Iniziata tre anni fa all'auditorium Rossini, quest'anno la rassegna vede partecipare il coro femminile "Note di Donne", che festeggia 10 anni di attività, la Corale Estense dell'Università per la terza età di Modena e il Coro di voci bianche "Girasole", con l'intento di mostrare come si possa cantare con passione dall'età infantile e fino alla terza età.

Ingresso libero e aperto a tutti.

Inizio ore 21 all'Auditorium della Chiesa dei Santi degli ultimi giorni in via Cilea 36 a Modena

Gallery