Giardini D'Estate con il Jazz di Joe Magnarelli

Il dj set delle 19 in area bar con brani e atmosfere lounge, blues e pop, sabato 4 agosto ai Giardini Ducali fa da preludio al concerto jazz di una formazione ad alta qualità musicale. Alle 21 circa, infatti, sale sul palco Joe Magnarelli in quintetto. Con lui a tromba e flicorno suonano Piero Odorici al sax tenore e soprano, Daniele Santimone alla chitarra, Paolo Benedettini al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Il quintetto in concerto attingerà a piene mani dal repertorio per la scelta di una scaletta di brani da eseguire live che si articolerà fra originals e standards.

L’appuntamento di sabato, come tutti quelli della rassegna Giardini d’Estate a cura di Studio’s, è a ingresso libero e gratuito nell’ambito dell’Estate modenese del Comune, con sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Modena ed Hera.

Nativo di Syracuse, Joe Magnarelli si trasferisce a New York nel 1986 e diviene presto attivo sia nella Grande Mela che nella scena jazz internazionale. Dal 1987, ha girato in tour e registrato con Lionel Hampton e Jack McDuff. Joe ha fatto il suo debutto come leader nel 1994 con "Why Not" per la Criss Cross e ha registrato per la stessa etichetta altri tre album: "Always There" (1997), "Mr. Mags "(2000) e "Hoop Dreams "(2005). Successivamente ha pubblicato "Persistence" (2007) e "My Old Flame" (2010), la sua prima registrazione come leader di una big band. è stato anche parte in due album come co-leader di un sestetto con il trombettista John Swana: "Philly-New York Junction" (1998) e "New York-Philadelphia Junction" (2003). Nel periodo 2003-2006 "Mags" ha suonato con il New Sextet, il gruppo del grande conguero latin-jazz Ray Barretto, col quale ha registrato l'album "Time Was, Time Is" (nominato per un Grammy).

La carriera di Joe include tour e registrazioni con Lionel Hampton, Jack McDuff, Toshiko Akioshi, Glenn Miller Orchestra, Harry Connick Jr., Village Vanguard Orchestra, Jane Monheit, Jon Hendricks, Jimmy Cobb, Louis Hayes, Alvin Regina, Dado Moroni, Marty Sheller, Tom Harrell Big Band, George Gruntz, Harry Whitaker, Walt Weiskopf, Grant Stewart, Charles Davis, Nick Brignola, JR Monterose, Gary Smulyan, The Carnegie Hall Orchestra, Don Sebesky, John Pizzarelli, Aretha Franklin, Rosemary Clooney, Joe Williams, Michael Feinstein e Lincoln Center Orchestra. Magnarelli è attualmente professore aggiunto di musica alla Juilliard School of Music e alla Rutgers University. Dirige masterclass in tutto il mondo, condividendo la sua esperienza musicale e quanto appreso dai maestri. Informazioni e aggiornamenti alla pagina facebook Giardini d’Estate.