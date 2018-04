LET IT BEAT tributo ai Beatles

Mercoledì 11 aprile dalle ore 19.30 presentazione della nuova MINI presso Concessionaria AUTOCLUB via Emilia Est 720 - Modena

PIER PAOLO PANCALDI - voce, chitarra, tastiera / piano

CLAY CAMBECK - voce, basso elettrico

GIOVANNI CAVALCABUE - voce, chitarra, armonica

MASSIMO DE MATTEIS - voce, batteria, percussioni



PER CONTATTI:

letitbeat.beatles@gmail.com

328-7412027

335-6822057



LET IT BEAT da Reggio Emilia ripropongono in 4 come gli originali i grandi successi di tutta la carriera dei Beatles, dagli inizi fino allo scioglimento (1970). La fedeltà di esecuzione e la qualità strumentale, vocale e di immagine è la forza della band, composta da 4 elementi di grande esperienza: alla voce, tastiera e chitarra il maestro Pier Paolo Pancaldi (diplomato al conservatorio e maestro di canto, chitarra e pianoforte), alla voce e basso Clay Cambeck (compositore, polistrumentista, cantante e produttore musicale), alla voce, chitarra e armonica Giovanni Cavalcabue (beatlesiano "DOC"), e alla voce, batteria e percussioni Massimo De Matteis (Popinga, Minamia ed ex Bassapadana