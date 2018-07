“La ragazza nella nebbia” al SuperCinema Estivo

Arriva un thriller all’italiana al SuperCinema Estivo di Modena: sabato 14 luglio alle 21.30 si proietta “La ragazza nella nebbia”, con Toni Servillo e Alessio Boni, scritto e diretto da Donato Carrisi e basato sul suo omonimo romanzo. L’agente Vogel indaga sulla scomparsa della giovane Anna Lou nella sperduta cittadina di Avechot, nelle Alpi. Sul luogo del delitto accorrono giornali e televisioni, che si accaniscono sul professore di liceo Loris Martini, ma troppi interrogativi rimangono ancora aperti. Omaggio ad autori come David Lynch, Stanley Kubrick e i fratelli Coen, il film è stato premiato ai

David di Donatello e in questa serata viene proposto nella rassegna “Accadde domani: un anno di cinema italiano”. Dalle 20 si può mangiare, bere e guardare il film con Delicatessen, la selezione di piatti di Juta Cinerama.

Il Supercinema Estivo è in viale Carlo Sigonio, 386 a Modena. Gli orari delle proiezioni sono: a giugno ore 21.45; a luglio ore 21.30; ad agosto e settembre ore 21.15. L';ingresso ha un costo di 6 euro (ridotto 3,50 euro per anziani, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics, Endas). L'abbonamento a 10 spettacoli a scelta ha un costo di 40 euro (ridotto 25 euro). I film non proiettati per maltempo saranno recuperati in settembre.

Il punto bar è gestito da Juta Cinerama.