Sabato 21 aprile alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Modena, Giuliano Barbolini presenta il romanzo storico di Alessandro Bergonzini “Nel giardino della Salamandra”

Un romanzo che cattura dalla prima all'ultima pagina, un'architettura narrativa sagace e ben costruita, memorabili colpi di scena e personaggi indimenticabili: il lettore scoprirà tutto questo e molto altro nel leggere “Nel giardino della Salamandra”, opera di esordio del modenese Alessandro Bergonzini. La storia, ricca e densa di avvenimenti, è ambientata nel '500, secolo che vede l'Europa trasformarsi in un grande campo di battaglia nel quale si scontrano gli eserciti del re di Francia Francesco I e dell'imperatore del Sacro Romano Impero Carlo V e dove la guerra si combatte non solo con le armi, ma anche con l'oro, i complotti, le astuzie diplomatiche. Le vicende dei personaggi, inserite in questo grande quadro storico, ruotano attorno al protagonista: Phil,un giovane aristocratico impegnato a spendere la propria vita tra donne, feste e bagordi, sempre a corto di denaro e per tali motivi in perenne contrasto col padre. Vacuo, prepotente e capriccioso, pare attenderlo una vita futile, finché i grandi conflitti che percorrono l'Europa in quegli anni cruciali non travolgono anche lui, portandolo a un passo dal patibolo e facendogli toccare con mano l'amore, la morte, il terrore, il coraggio, l'amicizia... Una svolta radicale, che lo porterà a vivere mille avventure e lo trasformerà in un uomo.

Il libro verrà presentato da Giuliano Barbolini, che nel corso dell'incontro dialogherà con l'autore.