Maranello: popoli a confronto nelle foto di Stefano Anzola

Prosegue “L’Ignoto e l'evidente”, la assegna di proiezioni audiovisive a cura del Circolo Fotografico Blow Up di Maranello. Mercoledì 11 aprile all'Auditorium Enzo Ferrari (ore 21.15) è la volta della "Serata viaggio" con Stefano Anzola, fotografo dal 1980 e viaggiatore infaticabile, curioso, onnivoro. Le sue immagini dei “Popoli a confronto”, scatti realizzati in giro per il mondo, sono sguardi privi di pregiudizi e si rifanno alla tradizione realistica emiliana e padana.